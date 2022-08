Eleições Gerais de 2022: Partido Humanista apresenta programa de governo à sociedade civil

O Partido Humanista de Angola (PHA) apresentou hoje, quinta-feira, à sociedade civil e à juventude de Malanje, o seu manifesto eleitoral e o programa de governo a ser implementado em Angola, caso vença as eleições gerais de 24 deste mês.

Durante o acto, que juntou vários cidadãos, com destaque para jovens, o presidente provincial do PHA em Malanje, Marcos Raimundo José, reiterou o apelo ao voto no seu partido, para que o projecto de humanização do país seja concretizado.

Disse que o partido surgiu para dar dignidade aos cidadãos, bem como colocar as pessoas no centro das atenções, em detrimento de interesses políticos, sendo a consolidação da paz, o reforço da democracia e a preservação da unidade entre os angolanos, um dos seus pilares, rumo à estabilidade social e económica.

Marcos José realçou que o programa ora apresentado tem o propósito da valorização dos cidadãos angolanos, com destaque para a juventude, zungueiras, desempregados, órfãos, viúvas, mulheres, idosos, intelectuais e camponeses.

Para as mulheres, frisou, o Partido Humanista de Angola reserva a criação de oportunidades de negócios e empregos, entre outros aspectos.

Por outro lado, apelou aos militantes e cidadãos, em geral, no sentido de votarem pela paz e pela democracia, evitando atrapalhar o processo e criar instabilidade.

O encontro culminou com a realização de palestras sobre o processo de competição política, conjuntura eleitoral e a visão do Partido Humanista de Angola em sede do seu programa político 2022/2027.