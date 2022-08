Huawei apoia INFOSI com equipamentos tecnológicos

No Âmbito da criação de um ecossistema de talentos sustentável e com base no acordo de parceria estratégica com o Minttics directamente o INFOSI, a HUAWEI e o INFOSI procederam recentemente a assinatura de um protocolo de doação de equipamentos que servirão a partir da data o uso directo para o INFOSI no âmbito de modernização transformação digital do instituto.

Sendo a Huawei uma das lideres globais em soluções tecnológicas, e tendo o compromisso com a digitalização de sector público privado de Angola, tem dado em acto contínuo suporte a várias instituições do estado Angolano e desta vez foi o beneficiado o Infosi com equipamentos que puderam ajudar cada vez mais os talentos em TIC,s bem como a tramitação de documentos uma vez que foram doados os seguintes equipamentos tais como; 15 Computadores de mesa, 1 sistema de vídeo conferência IdeaHub, 4 Huawei quadros inteligentes, e o direito de uso de LMS para 100 alunos no período de um ano, com o objectivo de acelerar a transformação digital e aumentar os talentos em TICs no território nacional.



O INFOSI e a Huawei têm uma cooperação de longo prazo, e tem vinda manter uma relação estreita, em 2021. A Huawei como um investidor confiável neste país, tem compromisso com o desenvolvimento nacional de TIC. Segundo Wu kui (terrens), Vice-CEO da Huawei Angola a Huawei Investiu um total de 75 milhões de dólares nos últimos 5 anos, num parque de escritórios e um centro de treinamento em TIC. E continuaremos cumprindo nossas responsabilidades sociais. Além disso, agradecemos a confiança e o apoio do governo angolano, esta doação é apenas um pequeno passo no longo caminho da nossa cooperação, mas também será um grande passo para a contribuição da digitalização nacional referiu o mesmo.



Sobre a Huawei

A Huawei é um fornecedor líder mundial de soluções de tecnologia de informação e comunicação (TIC) com a visão de enriquecer a vida através da comunicação.

Impulsionada pela inovação centrada no cliente e parcerias abertas, a Huawei estabeleceu uma carteira de soluções TIC de ponta a ponta que proporciona aos clientes vantagens competitivas em redes de telecomunicações e empresariais, dispositivos e computação em nuvem.

Os 195.000 empregados da Huawei em todo o mundo estão empenhados em criar o máximo valor para os operadores de telecomunicações, empresas e consumidores.

As nossas soluções, produtos e serviços inovadores de TIC foram implantados em mais de 170 países e regiões, servindo mais de um terço da população mundial. Fundada em 1987, a Huawei é uma empresa privada totalmente detida pelos seus empregados.