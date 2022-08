Eleições Gerais de 2022: UNITA deve desculpas ao partido Esperança, afirma Nfuka Munzemba

O coordenador da comissão instaladora do partido Esperança, Nfuka Munzemba, exigiu nesta terça-feira, em Luanda, no acto de encerramento do seminário metodológico dirigido aos seus militantes, que a UNITA deve pedir desculpas públicas pelo facto do partido do ‘Galo Negro’ ter acusado o seu partido de ser um satélite do MPLA, sublinhando que caso assim fosse, não estaria fora do pleito que se realiza a 24 de Agosto.

O jovem político sustentou ainda que a não participação do seu projecto político neste pleito, não põe fim ao Esperança, antes pelo contrário vai torna-lo mais forte, garantindo que será uma oposição fora do parlamento, com acções fortes num espaço de debates a que denominou “Café com o País”, para cumprir com a agenda de médio prazo 2027/2037, que segundo ele vai catapultá-los ao poder.

Para tal, referiu ser importante que o partido tenha as bases devidamente consolidadas face aos desafios a que se propõem que visam mudar o curso histórico de fazer política no país.

“Os fundamentos do Esperança visam operar mudanças urgentes e consistentes, para uma Angola desenvolvida e sustentável”, afirmou.

Apesar de o Tribunal Constitucional não se ter pronunciado, até agora, sobre a sua legalização, o político continua a acreditar nas instituições, augurando que aquele órgão judicial o faça segundo os ditames da Lei, para que os jovens ávidos de um país melhor possam realizar os seus sonhos.

Entretanto, Nfuka Munzemba concluiu que o Esperança vai apoiar o partido que melhor proposta apresentar aos angolanos.