Eleições Gerais de 2022: Partidos políticos convencem eleitores indecisos no Uíge

Os partidos políticos e a Coligação CASA-CE redobraram, esta semana, a mobilização porta-a-porta para convencer os eleitores indecisos nas aldeias e nos 16 municípios da província do Uíge, em vésperas das quintas eleições gerais no país.

Desde segunda-feira (15), além da actividade de “caça ao voto”, as oito formações políticas na região apostaram, igualmente, na realização de encontros com diferentes segmentos da sociedade, assim como na disseminação de mensagens e de programas de governação nas redes sociais.

Em 22 dias de campanha eleitoral focada, sobretudo, na sede da província do Uíge (localidade que alberga maior número de eleitores da região), as formações políticas rumam para as aldeias e comunas mais distantes das sedes municipais, onde tem apresentado os seus programas de governação, em caso de vitória nas urnas, no dia 24 deste mês .

MPLA sensibiliza académicos

Os membros do Comité Municipal do MPLA no Uíge promoveram hoje, em vários bairros da cidade do Uíge, uma campanha de mobilização porta-a-porta, para convencer os eleitores a votarem naquela formação política.

Orientada pela primeira-secretária municipal do MPLA no Uíge, Sónia Arlete, os mobilizadores percorrem os bairros Bem-Vindo, Candombe velho e Candombe Novo, Caquiaia, Kimacungo, Quigima e Papelão.

Ainda no município do Uíge, o MPLA interagiu com a sociedade académica, acto dirigido pelo primeiro secretário provincial do partido, José Carvalho da Rocha.

Realizou, também, diversos actos de sensibilização nos outros 15 municípios da região, durante os quais apelou à afluência em massas nas urnas e de forma ordeira.

Durante a campanha, os mobilizadores distribuíram materiais de propaganda: camisolas, chapéus, sombrinhas e cartilhas com a imagem do candidato do partido, João Lourenço, exortando à população para votarem no MPLA, a fim de dar continuidade aos projectos de impacto socioeconómico.

FNLA apresenta programa de governação

Por sua vez, a Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA) interagiu com os eleitores no município do Songo e de Quitexe e sensibilizou a votação (…).

Nesta última localidade, realizou um acto político de massas, durante o qual apresentou à população os quatro eixos do seu programa de governação, em caso de vitória nas urnas .

UNITA “caça votos”

Enquanto isso, a UNITA foi à “caça de votos” nos municípios do Uíge, Negage, Sanza-Pombo e Maquela do Zombo, onde elucidou os eleitores sobre a posição do seu partido no boletim de voto.

Nos diversos actos sensibilizaram os eleitores a votarem naquela formação política.

Entretanto, as outras formações políticas (CASA-CE, PRS, APN, PHA e P-Njango) estão a intensificar a mobilização do eleitorado, com o foco no alcance de melhores resultados nas eleições do dia 24 deste mês.

No sufrágio de 2017, o MPLA conseguiu eleger quatro deputados pelo círculo provincial do Uíge, enquanto a UNITA conseguiu apenas um.

Para o presente pleito eleitoral, estão cadastrados, na província do Uíge, 712 mil 430 eleitores, que vão votar em mil 164 assembleias de voto.

Os angolanos vão a votos no dia 24 deste mês, pela quinta vez, para elegerem o Presidente da República, o Vice-Presidente e os 220 deputados à Assembleia Nacional. As quatro primeiras eleições aconteceram em 1992, 2008, 2012 e 2017.

O MPLA venceu os três primeiros pleitos eleitorais com maioria absoluta e o quarto com maioria qualificada.

Concorrem ao sufrágio deste ano os partidos MPLA, UNITA, PRS, FNLA, PHA, APN, P-NJANGO e a coligação CASA-CE.