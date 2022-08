Eleições Gerais de 2022: Coordenador do grupo de acompanhamento do Bureau Político mobiliza voto para o MPLA no Namibe

O deputado João Diogo Gaspar, Membro do Bureau Político do MPLA e Coordenador do Grupo de Acompanhamento deste núcleo forte do partido dos camaradas à província do Namibe, trabalhou na manhã desta quarta-feira, 17 de Agosto no bairro 5 de Abril, na cidade de Moçâmedes onde mobilizou e sensibilizou os cidadãos com capacidade eleitoral para votarem no número 8, que segundo disse, representa o único voto certo no boletim de votos por ser o número do MPLA.

No âmbito do seu acompanhamento à província do Namibe, numa altura que decorre, em todo País a campanha eleitoral, João Diogo Gaspar, que adoptou o sistema de sensibilização de porta em porta, conversou com os eleitores, a quem aconselhou a votarem correctamente no número 8 e no seu candidato.

O político, orientou ainda os angolanos a marcarem bem dentro do quadrado e dobrarem o boletim de voto na vertical, antes de colocarem na urna o resultado que vai dar a vitória ao MPLA para mais um mandato cujas linhas linhas de força estão devidamente plasmadas no programa de governo dos camaradas que tem sido apresentado pelo líder do partido, nos mais variados actos de massas aos angolanos de todas as províncias.

Durante a campanha de educação eleitoral, promovida por este jovem político, foi possível notar o grande interesse dos eleitores dos quais, cerca de 95 por cento dos presentes já conheciam as suas Assembleias de voto e os locais onde deverão exercer o seu direito cívico para a escolha do Presidente da República e dos deputados à Assembleia Nacional.

De referir que participaram desta actividade de “caça ao voto” o Segundo Secretário do MPLA no Namibe, Victor Tiamba, membros do Comité municipal do Partido dos Camaradas em Moçâmedes, bem como altos dirigentes que integram o Grupo de Acompanhamento do Secratariado do Bureau Político à província do Namibe.