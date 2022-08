Quénia: William Ruto declarado vencedor das presidenciais do dia 9 de Agosto

O vice-presidente cessante William Ruto foi declarado vencedor das eleições do passado dia 9 de Agosto com 50.4% dos votos face ao seu rival da oposição, Raila Odinga, que obteve 48.85% dos votos, segundo resultados anunciados hoje pelo Presidente da Comissão Eleitoral mas rejeitados por 4 dos 7 membros deste órgão independente.

“De acordo com a lei, declaro que Ruto William Samoei foi devidamente eleito Presidente”, declarou Wafula Chebukati ao especificar que William Ruto acumulou mais de 7,17 milhões de votos, ou seja 50,49% dos votos, contra 6,94 milhões de votos a favor do líder da oposição Raila Odinga que, desta feita, recolheu 48,85% dos escrutínios.

Num clima de forte expectativa e também de grande tensão num país extremamente dividido politicamente e onde as violências pós-eleitorais chegaram a ser particularmente fortes, o Presidente da Comissão Eleitoral mencionou ainda ter sido alvo de “intimidação e assédio”.

Pouco antes de o Presidente da Comissão Eleitoral confirmar a vitória de Ruto, 4 dos 7 membros deste órgão deram uma conferência de imprensa num hotel de Nairobi para anunciar que rejeitavam de antemão estes resultados. “Devido à natureza opaca do processo, não podemos responsabilizar-nos pelos resultados que vão ser anunciados”, declarou em nome dos 4 membros da Comissão Eleitoral, a vice-presidente do órgão, Juliana Cherera, ao apelar a população a manter a calma.

Este apelo, contudo, não foi totalmente ouvido, uma vez que se deram incidentes em alguns bairros de Nairobi, nomeadamente Mathare e Kibera, dois feudos de Odinga, logo após o anúncio da vitória de Ruto. Em Kisumu, outra localidade maioritariamente favorável ao chefe da oposição, a polícia acabou por dispersar os manifestantes com gás lacrimogéneo.

O anúncio dos resultados das presidenciais marca uma nova etapa num processo eleitoral atípico, com o Presidente cessante Uhuru Kenyatta de quem Ruto era o braço-direito, a optar por apoiar o peso pesado da oposição, Raila Odinga, 77 anos, o seu rival nestas eleições.

Apesar deste quadro, aos 55 anos, William Ruto, filho de uma família humilde do Vale do Rift que acumulou uma das maiores fortunas do seu país e se assume como um “self-made man”, está prestes a tornar-se o quinto presidente do Quénia.

“Não há volta atrás possível” afirmou William Ruto ao declarar que “vai precisar de todos para avançar”.