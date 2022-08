Administração municipal de Belas inicia projecto habitacional para fazedores da cultura

A Administração Municipal do Belas, começou a entregar lotes para auto-construção dirigida aos jovens que nos últimos anos têm vindo a contribuir e a desenvolver o estilo kuduro.

No último fim-de-semana, o Administrador municipal daquele município, sublinhou num encontro que manteve com a classe artística, que a sua administração tem se mostrado disponível e aberta para apoiar com lotes de terreno num dos bairros localizado neste município que se encontra em franco desenvolvimento, para a auto-construção dirigida, no âmbito do programa de requalificação, reabilitação e valorização dos centros urbanos e rurais.

Segundo apurou o Portal de Angola, a construção de casas vai obedecer a estrutura arquitectónica autorizada pela Administração Municipal visando assegurar a harmonia e comodidade dos futuros moradores do projecto.

O administrador municipal de Belas, Miguel de Almeida, promotor do projecto, disse que a iniciativa vai possibilitar a fixação ordenada dos jovens artistas, assim como a dinamização e interacção de espaços, com a disponibilização de terrenos legalizados aos jovens músicos que pretendem construir casa própria.

Miguel de Almeida, sublinhou que a Administração local já entregou cerca de 10 lotes dos 200 previstos, onde uma reserva de 240 hectares está em preparação, para a expansão da vila.

Por outro lado, o responsável reconheceu que o número de cidadãos, sobretudo jovens fazedores do estilo kuduro, que precisam de construir a sua habitação no referido município, tem vindo a crescer significativamente, por esta razão o gabinete técnico e infra-estruturas da Administração Municipal está a trabalhar para distribuir, até ao final do ano, mais lotes nas urbanizações do município.

“O processo de distribuição de terrenos para a auto-construção dirigida é célere e o cidadão só precisa de dirigir um requerimento ao administrador municipal e efectuar o pagamento do direito de concessão da parcela de terra”, explicou.

Os beneficiários têm o prazo legal de um mês para o início das obras e três anos para a conclusão.

Com objectivo de pôr fim à construção anárquica, que se regista a nível do município de Belas, principalmente nos centros urbanos, o Governo Provincial implementou o programa de requalificação e urbanização de lotes de terreno, de modo a edificarem-se habitações modernas. A tipologia de construção depende da Administração Municipal, que orienta o tipo de construção a ser feita em determinadas zonas, explicou, para acrescentar que a iniciativa está a trazer muitas vantagens, uma vez que, através desta estratégia, as zonas têm várias infra-estruturas, com destaque para energia eléctrica, água potável e vias de comunicação.

No final do encontro, os mais 100 músicos participantes do encontro, louvaram e agradeceram o gesto do Administrador que, no final incentivaram o Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, no sentido de continuar a encetar políticas que visam a melhoria vida de todos os angolanos, sobretudo, da classe artística.