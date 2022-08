Sem Messi e Cristiano Ronaldo: Lewandowski e Benzema viram novos protagonistas da La Liga

Após as saídas de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi de Real Madrid e Barcelona, respectivamente, o Campeonato Espanhol parecia que iria sofrer com a ausência de um protagonista. No entanto, Karim Benzema se destacou com a camisa merengue na última temporada, mas sem muitos adversários à altura.

Na próxima campanha, o centroavante francês irá competir pela artilharia da La Liga com Robert Lewandowski, principal contratação do clube catalão durante a janela de transferências. Os dois nomes prometem esquentar e dar espectáculos durante as 38 partidas.

MELHOR SEM CRISTIANO RONALDO

​Contratado pelo Real Madrid no mesmo ano em que Cristiano Ronaldo chegou na capital espanhola, Karim Benzema tinha no companheiro de elenco uma referência. A preferência pela finalização ao gol era, quase sempre, do português.

Por actuar mais como um garçom do que propriamente como um artilheiro, o atacante francês se tornou o jogador com mais assistências na história do clube merengue com 159 passes para o golo de outros parceiros do elenco.

Após a saída de Cristiano Ronaldo, Benzema passou a ter outra função na equipa. Nas últimas quatro temporadas, o camisa nove anotou mais de 20 golos em todas as edições do Campeonato Espanhol.

No entanto, após três anos a ser vice-artilheiro da La Liga, sempre atrás de Lionel Messi, o veterano de 32 anos anotou 27 golos na competição, encerrou a temporada 21/22 com o Troféu Pichichi, prémio entregue ao melhor marcador do Campeonato Espanhol e também como o grande craque da conquista da equipa merengue.

CHEGOU PARA COMPETIR

​Robert Lewandowski reforça o Barcelona na sua primeira aventura longe da Polônia ou da Alemanha. No entanto, o centroavante chega na Catalunha para ser a principal esperança de golos do elenco desde a saída de Lionel Messi.

O novo camisa nove chega com o status de ídolo e principal contratação culé na janela de transferências. principal marcador de sete das últimas nove edições do Campeonato Alemão, o atleta quer repetir os seus feitos na Espanha.

Com 585 golos na carreira, somando clubes e selecção polonesa, Lewandowski tem 159 golos a mais do que Benzema nas suas trajectórias. No entanto, a nova peça blaugrana ainda precisa se adaptar a um novo sistema de jogo e um novo país.

MELHORES DO MUNDO

Enquanto Cristiano Ronaldo e Lionel Messi duelaram por anos durante a última década o posto de melhor jogador da temporada, esse confronto está a ser disputado actualmente justamente entre Benzema e Lewandowski.

Por conta da última temporada, que culminou com as conquistas da La Liga e Champions League, o centroavante francês é favorito na disputa da Bola de ouro e do The Best da Fifa. Somente uma surpresa tiraria os prêmios do atleta merengue.

Por outro lado, as duas temporadas anteriores foram de um domínio avassalador de Lewandowski. Embora o Bola de Ouro de 2021 tenha acabado nas mãos de Messi de forma muito contestada, o polonês vem sendo um protagonista no futebol mundial.

EXPECTATVA PARA 22/23

​Karim Benzema actua num sistema consolidado há muitos anos. Ao lado de Vini Jr, o camisa nove vai continuar a ser o grande protagonista do elenco de Carlo Ancelotti, mas tem um grande concorrente para alcançar, pela primeira vez na carreira, a marca de mais de 30 golos na La Liga.

Por outro lado, o Barcelona está a passar por um processo de remodelação nos últimos anos. Com um ataque que nunca actuou junto, o rendimento de Lewandowski, principalmente no seu primeiro ano, talvez não supra as expectativas.

No seu primeiro ano no Lech Poznan, o avançado anotou 14 golos no Campeonato Polonês. Em 2010/2011, quando estreou pelo Dortmund, o atacante anotou apenas oito tentos em 33 jogos da Bundesliga. Com a camisa do Bayern, o centroavante balançou a rede 17 vezes no Campeonato Alemão.

O Barcelona deve ter Lewandowski como a principal referência, Raphinha actua pelo lado direito e Ansu Fati ou Ferran Torres jogam pela extrema esquerda. As peças são, indiscutivelmente, do mais alto nível do futebol mundial. Mas precisa haver o encaixe.

E com essa disputa entre dois dos melhores atacantes e jogadores do mundo, quem ganha é o Campeonato Espanhol e os adeptos. Numa temporada que promete ser equilibrada, Real Madrid e Barcelona devem disputar rodada a rodada a liderança da La Liga, enquanto os dois protagonistas irão brigar pelo Troféu Pichichi.