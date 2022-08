Coca-Cola lança Sprite em garrafas transparentes e aposta na sustentabilidade ambiental

Em linha com a estratégia global World Without Waste (Mundo Sem Lixo), a Coca-Cola Company lançou hoje, em Luanda, a nova garrafa transparente da Sprite. A iniciativa alia-se a uma série de acções de fomento à reciclagem de plástico em todo mundo, sendo que, em Angola, serão também realizadas parcerias com organizações especializadas em reciclagem.

A Coca-Cola Company dá mais um passo rumo à sustentabilidade ambiental e lança Sprite em garrafas de plástico transparente. A nova apresentação do refrigerante já está disponível em todas as lojas e distribuidores do país e contribuirá para a redução da pegada ecológica do plástico em Angola e no mundo.

A transição de PET verde para transparente das garrafas de Sprite, com o apoio da Refriango, engarrafadora da Coca-Cola Company no nosso país, aumentará o valor do plástico usado e o potencial de reciclagem. Segundo especialistas do sector, as embalagens transparentes são mais fáceis de reciclar, dado que não contêm pigmentação que contamine o processo de transformação, aumentando assim a qualidade do produto final.

A iniciativa integra-se na visão do programa global da empresa, “World Without Waste”, que tem a meta de reciclar cada garrafa ou lata que vende até 2030.

“Esta é uma nova era para os consumidores em Angola, que poderão continuar a desfrutar do refrigerante com sabor lima-limão, sabendo que as garrafas podem ser facilmente recicladas. O plástico PET transparente também contribui para o empoderamento económico, uma vez que terá maior valor para os recicladores de resíduos em Angola, cujo sustento depende da recolha e venda de plástico usado”, afirmou Paula Lima Matoso. Desta forma, a Gestora Sénior da Coca-Cola Company em Angola confirma a dimensão social do projecto, que visa também capitalizar os catadores de plástico e as suas famílias.

Paralelamente à mudança das garrafas da Sprite, a Coca-Cola Company promove um conjunto de iniciativas que pretendem acelerar a recolha de plástico usado em Angola. Até ao final do ano, a multinacional instalará ecopontos em locais estratégicos em Luanda, onde os consumidores poderão facilmente depositar garrafas de plástico com vista à sua reciclagem.

Para dinamizar a transformação do plástico recolhido, foram identificadas duas instituições angolanas com ampla experiência no sector da reciclagem, que deverão integrar um programa de financiamento específico para apoiar iniciativas ligadas à economia.

Tendo incorporado na sua estratégia de negócio a introdução de embalagens sustentáveis,

a Coca-Cola Company reafirma o seu compromisso com o desenvolvimento de uma economia circular em Angola, em perfeito alinhamento com a sua missão de “refrescar o mundo e fazer a diferença.”