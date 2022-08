Actriz Anne Heche morre aos 53 anos após grave acidente de carro

Morreu nesta sexta-feira (12), aos 53 anos, a actriz americana Anne Heche, segundo o jornal britânico “The Guardian”. Ela estava em coma desde a última sexta-feira (5), quando sofreu um acidente de carro em Los Angeles, na Califórnia.

A actriz sofreu queimaduras e uma lesão no pulmão após colidir contra uma casa no bairro Mar Vista, causando um incêndio, e estava em estado grave no hospital, respirando por aparelhos.

Caçula de cinco filhos, Anne nasceu em 25 de maio de 1969, em Aurora, Ohio. Sua família passou por dificuldades financeiras durante sua infância, mudando-se várias vezes de casa e chegando a se instalar em uma comunidade Amish. Quando ela tinha 12 anos, sua família se mudou para Nova Jersey, onde começou a trabalhar para ajudar nas despesas da casa.

Ao lançar a autobiografia “Call me crazy” (“Me chame de louca”), em 2001, Anne revelou em entrevistas que foi violentada sistematicamente pelo pai na infância.