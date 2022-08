Eleições Gerais de 2022: MPLA reafirma aposta na qualidade do ensino

O primeiro secretário do MPLA no Cuanza Sul, Job Capapinha, reafirmou, esta quarta-feira, que o seu partido, vai apostar na melhoria da qualidade de ensino no país, em caso de vitória nas eleições de 24 do corrente mês.

Job Capapinha, que falava num encontro com professores do ensino geral, no quadro da campanha eleitoral que decorre no país, disse que, para o efeito, o MPLA vai proceder à revisão curricular no sub-sistema de ensino geral.

Referiu que o seu partido perspectiva melhorar o ensino do português, introduzir o inglês e o francês no sistema curricular, assim como assegurar padrões internacionais de preparação para o acesso às universidades.

No seu programa eleitoral com 22 propostas, o MPLA propõe-se aumentar a cobertura da rede escolar obrigatória, atá a nona classe, e modernizar as escolas.

Consta ainda do programa proporcionar melhor formação inicial e contínua aos professores, capacitar os recursos humanos e técnicos de alto nível, bem como aumentar o número de professores especializados, no ensino primário e secundário.

Destacou o papel do professor na formação do homem e no desenvolvimento do país, e realçou o papel relevante que desempenham na formação de uma nova Angola, reconhecendo que não há desenvolvimento sem recursos humanos à altura.

Durante o encontro, os professores apresentaram algumas preocupações, que se prendem com a escassez de transportes públicos, sobretudo no período nocturno, a falta de condições de trabalho, em algumas escolas, e solicitaram a actualização salarial, por forma a fazer face ao actual custo de vida.

O professor do primeiro ciclo, Armando António, congratulou-se com a realização do encontro, justificando que permitiu apresentar várias preocupações que têm dificultado o exercício da profissão.

Por sua vez, o director municipal do Sumbe da Educação, Elche Horácio, considerou legitimas as preocupações apresentadas pelos docentes, adiantando, que o Executivo tudo tem feito para garantir um ensino de qualidade no país.

Para o pleito de 24 de Agosto estão registados 14 milhões 399 mil eleitores, dos quais 22 mil 560 no estrangeiro.

No Cuanza Sul estão inscritos 747 mil e 68 eleitores, que vão exercer o seu direito de voto em 849 assembleias.

Concorrem ao pleito eleitoral o MPLA, FNLA, UNITA, PRS, P-NJANGO, APN e PHA, assim como a coligação CASA-CE.