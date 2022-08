Eleições Gerais de 2022: João Lourenço fala da construção de circulares em cinco províncias

O candidato do MPLA a Presidente da República, João Lourenço, anunciou nesta quinta-feira, em Ndalatando, a pretensão de construir, nos próximos cinco anos, estradas circulares nas províncias do Cuanza Norte, Malanje, Benguela e Cuanza Sul.

A construção das mesmas, referiu, visa evitar que o trânsito das estradas nacionais passe pelo centro das cidades e contribua para o acelerar do processo de degradação dessas infra-estruturas.

No acto de massa, no âmbito da campanha para as eleições gerais de 24 deste mês, João Lourenço revelou que outras acções, no domínio social, como a criação de um Instituto Superior, serão desenvolvidas.

O cabeça-de-lista do MPLA informou ainda, para este ano, a admissão de 462 profissionais de saúde, e a previsão do término das obras de construção do novo hospital geral de Ndalatando.

Ao longo da sua intervenção, disse que o Executivo central vai assegurar equipamento de alta qualidade para o hospital municipal do Dondo, que está a ser erguido com financiamento do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM).

Falou, também, da reabilitação do troço ferroviário Zenza-Cacuso, numa extensão de 200 quilómetros, para reduzir o número de acidentes que ocorrem no percurso, devido ao mau estado da via.

O líder do MPLA destacou, no seu discurso, a fase conclusiva (99%,) do terminal rodoviário de passageiros de Ndalatando, que vai oferecer maior comodidade aos passageiros das rotas intermunicipais e interprovinciais.

Nas últimas eleições gerais (2017), o MPLA obteve nesta região um total de 4.164.157 votos, o que corresponde a 61,08 por cento do número de eleitores.

As eleições deste ano, para as quais são esperados mais de 14 milhões eleitores, 22 mil 560 deles no estrangeiro, são as quintas da história de Angola, depois das de 1992, 2008, 2012 e 2017.

O MPLA venceu os três primeiros pleitos realizados com maioria absoluta e o quarto com maioria qualificada.