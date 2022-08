Eleições Gerais de 2022: Adalberto Costa Júnior garante que UNITA não recebe financiado dos marimbondos

O cabeça- de-lista da UNITA às Eleições Gerais em Angola reiterou, esta quinta-feira, na cidade do Dundo, província da Lunda Norte, desmentiu o Presidente do MPLA sobre suposto financiamento dos marimbondos. A responder João Lourenço, Adalberto Costa Júnior garantiu que a UNITA não está a beneficiar de qualquer financiamento de pessoas corruptas e que terão lesado o estado angolano com dinheiro da corrupção.

Ao intervir num acto político de massas, Adalberto Costa Júnior disse que as eleições são uma oportunidade para o povo, principalmente, os jovens mostrarem a sua vontade pela mudança e alternância do poder.

Esta quarta-feira, o Presidente do MPLA, João Lourenço, sem apontar nomes dos seus mais directos concorrentes ou dos seus partidos políticos, acusou a oposição de ter feito um pacto com os corruptos e de estar a comer no prato destes corruptos que levaram o dinheiro de Angola no exterior.

Ao responder ao seu mais directo adversário, Adalberto Costa Júnior garantiu que estas declarações de João Lourenço não condizem com a realidade e apresentou as suas razões.

Por outro lado, o Presidente da UNITA apontou que o salto que o MPLA pretende dar é de uma gazela coxa porque os angolanos despertaram e vão votar na UNITA para ver os seus anseios realizados.

De referir que segundo o seu líder, a UNITA, tem no programa e manifesto eleitoral um “acordo muito forte, com a mudança dos padrões de governação”. Referiu que em termos de inovações, um dos primeiros passos vai ser a institucionalização e realização das eleições autárquicas.