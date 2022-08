Eleições Gerais de 2022: Líder do MPLA preside acto de massas em Malanje

O candidato do MPLA a Presidente da República, João Lourenço, preside hoje na província de Malanje, um acto político de massas, no âmbito da campanha para as eleições gerais previstas para o dia 24 deste mês.

Na capital malanjina, o também presidente do MPLA vai apresentar aos militantes, amigos e simpatizantes do seu partido o Manifesto Eleitoral e o Programa de Governo para o período 2022-20227, com o foco na “captação” de votos para a sua reeleição.

João Lourenço além de Luanda já passou pelas províncias do Cuando Cubango, Cunza-Sul, Lunda-Norte e Uíge, no quadro da campanha eleitoral.

João Lourenço além de Luanda já passou pelas províncias do Cuando Cubango, Cuanza-Sul, Lunda-Norte e Uíge, no quadro da campanha eleitoral.

A província de Malanje conta com 509 mil e 616 eleitores, mil e 56 mesas e 644 assembleias de voto.

Para as eleições gerais de 24 de Agosto concorrem os partidos MPLA, UNITA, PRS, FNLA, APN, PHA e P-NJANGO e a coligação CASA-CE. Estão habilitados a votar 14 milhões e 399 mil eleitores, dos quais 22 mil e 560 residentes no estrangeiro. A votação no exterior terá lugar em 25 cidades de 12 países.

Programa de governação 2022-2027

Caso seja governo, o MPLA se propõe, nos próximos cinco anos, consolidar a paz e o Estado Democrático de Direito, prosseguir com a reforma do Estado, da Justiça, da Administração Pública, da Comunicação Social, entre outros programas.

A promoção do desenvolvimento equilibrado e harmonioso do território e do capital humano, ampliação do acesso aos serviços de saúde, ao conhecimento e habilidades técnicas e científicas, a cultura e ao desporto e estímulo ao empreendedorismo, bem como a inovação, consta também do projecto de governação daquela formação política.

De igual modo, perspectiva reduzir as desigualdades sociais, erradicando a fome e a pobreza extrema, promover a igualdade de género, solucionar os desafios multidimensionais e transversais com à elevação da qualidade de vida das populações.

Outras acções contemplam a preservação do meio ambiente e ao mesmo tempo modernizar e tornar eficientes as infra-estruturas do país, bem como assegurar a estabilidade macroeconómica e apoiar o sector empresarial para acelerar a diversificação da economia.

O programa de governação do MPLA visa, ainda, assegurar a defesa da soberania, da integridade territorial e da segurança nacional, bem como promover a imagem e papel de Angola no contexto regional e internacional.