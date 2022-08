Presidente da República satisfeito com empenho dos atletas angolanos .

O Presidente da República, João Lourenço, manifestou-se, esta segunda-feira, satisfeito com a conquista de 67 medalhas nos campeonatos africanos de Jiu-jitsu, Judo e Lutas.

Ao receber um grupo de atletas das várias modalidades, João Lourenço foi informado que Angola obteve 29 medalhas de ouro, 22 prata e 16 de bronze, em campeonatos disputados, no ano em curso, em Angola, Argélia e Marrocos.

O Presidente da República considerou ser orgulho para Angola e uma demonstração de que os jovens angolanos estão no bom caminho.

“O nosso lema deve ser para a juventude, drogas não, álcool não, desporto sim e estudos sim”, recomendou João Lourenço, ao dirigir-se aos atletas.

João Lourenço afirmou que as conquistas representam o lado bom da juventude angolana, porque abraça causas nobres, entre as quais destaca-se a prática do desporto.

Durante a cerimónia, foram entregues, simbolicamente, ao Presidente da República, três medalhas e um troféu.

Com a conquista das medalhas, Angola ocupou lugares de destaque nas classificações, garantindo o direito das suas três selecções apurarem-se para os campeonatos mundiais, que terão lugar, este ano, em três países da Europa.

Assistiu a cerimónia, a ministra da Juventude e Desportos, Ana Paula do Sacramento Neto.