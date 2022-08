Jovem é assassinada pelo ex-marido na Zona Leste de São Paulo

Jovem de 25 anos foi assassinada pelo ex-marido na casa onde vivia em São Paulo

Larissa do Nascimento foi encontrada sem vida pelo próprio irmão no último domingo

Maycon Douglas confessou o crime à irmã e envolveu-se em acidente momentos depois

Uma jovem de 25 anos foi assassinada pelo ex-marido na Vila Ré, Zona Leste de São Paulo, segundo informações do g1. O corpo de Larissa Aparecida de Queiroz do Nascimento foi encontrado na noite do último domingo (7).

A investigação constatou que a morte da vítima ocorreu na madrugada de sábado (6), na casa onde ela vivia com os cinco filhos na capital paulista.

O irmão de Larissa relatou que decidiu ir ao encontro da jovem após tentar contato com ela por diversas vezes ao longo do domingo, sem obter nenhuma resposta.

“Então, a gente veio para cá e falei: ‘É impossível ele ter matado a minha irmã’. Eu arrombei a porta e ela estava no chão coberta. Vi que era minha irmã”, disse.

O autor do assassinato foi identificado como Maycon Douglas Almeida. O rapaz teria agido por não aceitar o término da relação de oito anos com Larissa, ocorrido há duas semanas.

A polícia explicou que, momentos após descobrir que o corpo da ex-esposa havia sido encontrado, Maycon confessou o assassinato à irmã.

Criminoso se envolve em acidente

Quando soube que estava sendo procurado, o rapaz tentou escapar e bateu com o carro em alta velocidade contra um poste na Rua Melo Peixoto, no Tatuapé.

O criminoso foi socorrido e encaminhado para um hospital da região, onde está internado sob escolta policial. Assim que tiver alta, ele será ouvido e passará por audiência de custódia.

A perícia, agora, investiga como Larissa foi morta. A residência onde a jovem vivia foi isolada para trabalho dos profissionais.