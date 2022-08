João Lourenço destaca potencial da Expo Mulher

O presidente do MPLA, João Lourenço, visitou, nesta segunda-feira, a Expo Mulher 2022, uma iniciativa da Organização da Mulher Angolana (OMA), que decorre na Marginal de Luanda.

Na sua página no Facebook, o candidato do MPLA a Presidente da República escreveu: “Visitei hoje a Expo Mulheres Angolanas, uma iniciativa da OMA. Sem dúvidas, uma verdadeira montra do génio criador da Mulher Angolana”.

O evento que decorre sob o lema: “Mulheres comprometidas com a paz e desenvolvimento de Angola” decorre de hoje até quarta-feira visa integrar mulheres de todos os estratos sociais e segmentos na economia.