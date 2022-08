Umaro Sissoco Embalo conversou com Zelensky e prometeu visitar a Ucránia

Praticamente uma semana após condenar, perante o Presidente Francês, a invasão da Ucrânia pela Rússia, o Presidente da Guiné-Bissau Umaro Sissoco Embalo conversou hoje com o seu homólogo ucraniano. Umaro Sissoco Embaló prometeu a Volodymyr Zelensky que vai visitar a Ucrânia em data a anunciar.

Anunciada como videoconferência, a conversa entre Umaro Sissoco Embalo e Volodymyr Zelensky acabou por acontecer através do telefone, uma vez que nos últimos dias, a internet tem estado a funcionar pessimamente na Guiné-Bissau.

De acordo com uma publicação nas redes sociais da presidência da República, a conversa entre Umaro Sissoco Embaló e Zelensky decorreu de forma fraternal e os dois dirigentes abordaram vários temas.

Ficou acordado que Sissoco Embalo que actualmente assegura a presidência rotativa da CEDEAO fará uma visita conjunta à Ucrânia com o Presidente em exercício da União Africana, o Presidente Macky Sall do Senegal, em data a combinar por vias diplomáticas com Kiev.

A mesma nota da presidência guineense observa que a Guiné-Bissau está a trabalhar no sentido de reforçar o diálogo entre as partes em conflito e ainda encorajar o fim da guerra entre a Rússia e a Ucrânia.

O Presidente Sissoco Embaló disse ter aproveitado a oportunidade para saudar as recentes medidas que levam ao levantamento do bloqueio que existia sobre os portos ucranianos, medidas que permitiram a partida de um primeiro navio carregado de cereais da Ucrânia para o Líbano.

Aquele acordo foi patrocinado pelas Nações Unidas e a Turquia, salienta a nota da presidência guineense.

As diligências de Umaro Sissoco Embalo acontecem na esteira da disponibilidade por si manifestada no mês de Março passado, na qual dizia-se pronto para mediar as partes em conflito, se fosse o caso.

Sissoco Embalo é da opinião de que a Guiné-Bissau pode ajudar a alcançar um entendimento entre a Rússia e a Ucrânia com base na sua longa experiência de conflitos.