Campo de férias: Estudantes universitários garantem voto de confiança ao Presidente João Lourenço

O Secretário Nacional da JMPLA, braço juvenil do MPLA, Crispiniano dos Santos, afirmou que os jovens universitários garantiram total apoio e o seu voto incondicional na candidatura do Presidente João Lourenço.

Ao intervir após o encerramento da 18ª edição do Campo Nacional de Férias dos Estudantes Universitários (CANFEU), que decorreu em Luanda de 1 a 4 de Agosto, o lider da juventude dos Camaradas assegurou que a juventude universitária está com o Presidente João Lourenço nas eleições gerais marcadas para o dia 24 de Agosto próximo.

“Os jovens universitários reconheceram o notável investimento do Executivo, liderado pelo Camarada Presidente do MPLA, enquanto titular do poder executivo, no sector do Ensino Superior, tendo manifestado o voto no candidato do partido dos ‘camaradas’, em virtude de tudo o que foi feito em prol desta franja da sociedade angolana no mandato que agora termina“.

O número um do braço juvenil do MPLA, reafirmou o compromisso de advogar a juventude e auxiliar o Executivo a prosseguir com as reformas políticas, económicas e sociais, tendentes a melhorar o que está bem e a corrigir o que está mal, em benefício de Angola e dos angolanos.

De referir que a 18ª edição do Campo Nacional de Férias dos Estudantes Universitários (CANFEU), decorreu na província de Luanda, seguindo o sistema de rotatividade entre as províncias de Angola.