João Diogo Gaspar adverte adversários: “Não existe partidos políticos a altura do MPLA”

O político e membro do Bureau político do MPLA, João Diogo Gaspar, fez saber recentemente, no município de Cacuso, província de Malanje, que o seu partido está melhor preparado em termos de organização, programa de governação e experiência de Governação que os eleitores pretendem para vencer as eleições gerais de 24 de Agosto

“Sabe-se que, a nível da região da África Austral, Angola tem estado a ocupar funções muito importantes em matérias de desenvolvimento humano e na estabilização macroeconómica graças as políticas gizadas pelo MPLA”.

Segundo João Diogo Gaspar, o quinquénio 2017-2022 foram anos que o MPLA apostou fortemente nos sectores da educação e saúde e que mais geraram empregos para a juventude.

Na visão do deputado do MPLA, João Lourenço, durante o seu primeiro mandato como Presidente da República, visitou e inaugurou várias obras, maior parte delas ligados aos projectos do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM).

“Apesar dos feitos já materializados, o desafio é cada vez maior, no sentido de servir cada vez mais o pacato cidadão. Vale salientar que a nível nacional, não existe partidos políticos, enquanto adversários do partido no poder, a altura da nossa máquina conhecida por MPLA”.

Os camaradas partem em vantagem nessas eleições gerais marcadas para 24 de Agosto, dada a experiência que tem em função dos mais de 40 anos de governação, o que na visão do político do MPLA, permitiu ao seu partido conhecer a realidade dos angolanos a nível do país, os avanços e recuos, “para melhor projectar o futuro de uma Angola próspera e que, dia após dia, marca o seu nome no livro dos grandes feitos internacionais”.

Diogo Gaspar, sem desprimor aos demais partidos políticos angolanos, antevê que, na presente corrida eleitoral, não existe candidato, muito menos, formação política que possa perspectivar melhor o futuro de Angola e dos angolanos, do que o MPLA.

O político, referiu mesmo que o partido no poder é o grande defensor da paz e da estabilidade social, enquanto os partidos na oposição apenas promovem discursos que incitam a violência.

Questionado sobre a participação dos militantes no voto agendada para o mês de Agosto, respondeu de pés juntos que durante o tempo todo, têm desempenhado trabalhos a nível dos 14 municípios que compõem a província da Palanca Negra Gigante e não tem dúvidas que o MPLA poderá sair vitorioso em Malanje e dar 5-0 aos outros partidos.

“Claramente os nossos militantes confirmam o voto certo no camarada Presidente João Lourenço e, obviamente, ao confirmarem que o voto certo é no número 8, temos a plena certeza que Malanje vai trabalhar e obter os 5 a 0”, rematou.