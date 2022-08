Eleições Gerais de 2022: Bispo da Igreja Universal defende eleições ordeiras em Angola

O Bispo da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), Alberto Segunda, defendeu esta quinta-feira, 4, em Luanda, a necessidade da realização de eleições gerais em clima de paz, concórdia e harmonia.

Em entrevista ao GCII-MININT, no âmbito da campanha “Eleições e Ordem!”, que o Ministério do Interior está a levar a cabo, visando a recolha de depoimentos de individualidades da Sociedade Civil que esperam assinalar um pleito ordeiro, o líder espiritual da Igreja Universal apelou aos cidadãos angolanos, de Cabinda ao Cunene e do Mar ao Leste, bem como, os que vão votar pela primeira vez, na diáspora a aderirem massivamente às mesas de voto.

“O voto é um direito cívico e um acto de cidadania que vincula todos os angolanos. Por este facto, todos devem fazer a sua parte para que este pleito decorra sem sobressaltos”, disse.

O Bispo Alberto Segunda, reconheceu, também, a grande responsabilidade que todos os cidadãos angolanos terão no dia 24 de Agosto, ao escolher conscientemente os dirigentes que vão dirigir os destinos de Angola e dos angolanos nos próximos cinco anos.

O líder da IURD augura e, tal como um homem temente a Deus, tem fé que as eleições irão decorrer dentro dos princípios da cidadania e, mais uma vez, apelou aos cidadãos a não aderirem a quaisquer actos de vandalismo, violência.

“Pelo contrário, devemos todos estar alinhados aos princípios de paz e da democracia. Vamos todos ao voto ordeiro”, sublinhou.

Importa referir que o líder da Igreja Universal do Reino de Deus falava à margem do Fórum da Sociedade Civil sobre a participação nas eleições gerais e a preservação da paz, organizado pelo Movangola, no Centro de Conferências de Belas.