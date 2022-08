Pugilistas moçambicanas em alta nos Jogos da Commonwealth

As pugilistas moçambicanas Alcinda Panguana e Rady Gramane qualificaram-se, nesta quarta-feira (3), para as meias- finais nos Jogos da Commonwealth.

A qualificação garante, pelo menos, duas medalhas de bronze ao país.

Nas provas de hoje, Panguana venceu, sem contestação, a camaronesa Clotilde Essiane.

Rady Gramane afastou das medalhas a inglesa Kerry Davis.

No sábado (6), as moçambicanas voltam ao ringue, para as meias-finais, da competição, que decorre em Birmingham.

Alcinda Panguana terá como adversária Kaye Francea Scott, da Austrália, na categoria 66-70 kg.

E Rady Gramane vai enfrentar a nigeriana Jacinta Umunnakwe, no mesmo dia, na categoria dos 70-75 kg.