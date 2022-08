Moçambique: Morto suspeito de ataque que fez três mortos em Macomia

As Forças Armadas de Defesa e Segurança de Moçambique anunciaram esta quarta-feira a morte de um membro do grupo que atacou, no último domingo, uma coluna de viaturas no distrito de Macomia, numa incursão rebelde que deixou pelo menos três mortos.

O ataque rebelde tinha como alvo uma coluna de sete viaturas na Estrada Nacional 380, uma das principais vias da província, e, como resultado, um motorista de um camião-cisterna foi atingido mortalmente, tendo os outros dois mortos sido resultado do despiste do veículo pesado, explicou à comunicação social estatal Omar Saranga, coordenador do Teatro Operacional Norte.

O coordenador do Teatro Operacional Norte reitera que os rebeldes estão “enfraquecidos” e em “debandada”, lembrando a operação que culminou com o assalto à principal base dos insurgentes designada Catupa, em Macomia, no fim do mês passado