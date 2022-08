Eleições Gerais de 2022: FNLA quer resgatar mística

A FNLA está a trabalhar para resgatar a sua posição no xadrez político angolano, da década de 1970, para honrar o fundador do partido, Holden Roberto.

A ideia foi manifestada pelo líder deste partido histórico, Nimi a Simbi, quando falava num acto de massas, no município do Cuimba, província do Zaire, visando as eleições gerais de 24 deste mês, tendo pedido o voto “consciente” aos eleitores desta localidade, na perspectiva de eleger cinco deputados à Assembleia Nacional.

Na vila do Cuimba, situada a 62 quilómetros a Nordeste da cidade de Mbanza Kongo, o candidato a Presidente da República manteve encontro com antigos guerrilheiros e com as autoridades tradicionais locais.

Durante a sua estada na localidade, Nimi a Simbi esclareceu o posicionamento do partido no boletim de voto, apresentou o manifesto eleitoral e o programa de governo para o período 2022-2027.

O programa de governo do FNLA para os próximos cinco anos assenta em quatro eixos: Agricultura, Saúde, Educação e Segurança Pública.

Nas eleições gerais de 2017, a FNLA não elegeu deputado no círculo eleitoral do Zaire.

Para o pleito deste mês, a província conta com 321 mil 781 eleitores e 259 assembleias de voto.