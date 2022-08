Eleições Gerais de 2022: Comissão Nacional Eleitoral apela jornalistas a divulgar notícias com rigor

A Comissão Nacional Eleitoral chamou à atenção esta quarta-feira, aos jornalistas, para terem atenção ao seu papel no processo de sensibilização dos eleitores. Nesta acção formativa que decorre em Luanda, a CNE apelou os jornalistas dos mais variados órgãos de comunicação social a observarem com rigor as regras básicas do jornalismo.

No segundo dia de trabalho formativo dos jornalistas, em matéria de cobertura eleitoral, a agenda tem como capítulos a questão da educação cívica eleitoral e a localização das Assembleias de Voto, por parte do cidadão eleitor, o porta-voz da Comissão Nacional Eleitoral, Lucas Quilundo, garantiu que nesta altura, todos os cidadãos eleitores, já podem, por via do suporte digital, saber a localização das suas assembleias de voto.

Por outro lado, o Comissário Lucas Quilundo fez saber também que os jornalistas em formação serão municiados com matéria sobre a ética e a deontologia jornalística, algo que, nos últimos tempos tem criado muitas contestação pelos partidos políticos, com maior realce aos da oposição, que denunciam um tratamento desigual ao do partido no poder. Por este facto, chamou atenção dos jornalistas, para o cumprimento destes princípios na publicação de notícias ligadas às eleições.

Durante o acto de abertura, o Presidente da Comissão Nacional Eleitoral, Manuel Pereira da Silva, ressaltou a importância dos jornalistas terem o maior cuidado no modelo de comunicação que se vai transmitir, principalmente, os ligados as eleições gerais.

Em gesto de conclusão, o presidente da CNE, apelou ainda aos partidos políticos e coligações de partidos, a utilizarem uma comunicação responsável com os eleitores durante a campanha eleitoral para que em Agosto próximo, os angolanos vivam, de facto, a festa da democracia em Angola.