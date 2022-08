Eleições Gerais de 2022: Adalberto Costa Júnior destaca importância das eleições

O candidato da UNITA a Presidente da República, Adalberto Costa Júnior, destacou hoje, quarta-feira, na cidade do Cuito, província do Bié, a importância das eleições, que considerou uma “festa da democracia”, para o desenvolvimento do país.

O político, que se encontra naquela província desde terça-feira, falava num acto de massas, diante de militantes, simpatizantes e amigos desta formação política, no âmbito das eleições gerais de 24 do mês em curso.

Na sua intervenção de mais de uma hora, defendeu a necessidade de “tratamento igual”, por parte da comunicação social, a todas as formações políticas que concorrem ao próximo pleito.

No rol de críticas a actual governação, o cabeça-de-lista da UNITA apontou “a reduzida capacidade de abastecimento de água à população da província do Bié, a reabilitação das vias rodoviárias e a falta de médicos nos hospitais”.

Falou também do programa de Governo do seu partido, em caso de vitória nas eleições, com realce para o combate à pobreza e à fome, reforma do sector da educação, saúde e inclusão de várias sensibilidades da sociedade civil.

Nesta esteira, recomendou aos militantes, simpatizantes e todos os cidadãos nacionais para tomarem contacto com o programa de governação, que está à disposição da população.

As eleições deste ano, que terão pela primeira vez a participação dos angolanos na diáspora, são as quintas da história de Angola, depois das de 1992, 2008, 2012 e 2017.

A província do Bié tem um registo de 783 mil 684 eleitores, que vão exercer o seu direito de voto em 861 assembleias.

No geral, para o sufrágio de 24 de Agosto próximo, estão registados 14 milhões, 399 mil eleitores, dos quais 22.560 no estrangeiro.

Concorrem ao pleito eleitoral de 2022 sete partidos políticos, designadamente MPLA, UNITA, PRS, FNLA, APN, PHA e P-NJANGO, e a coligação CASA-CE.