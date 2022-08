Desporto em Viana: Bairro da Boa Fé ganha quadra polidesportiva

Inaugurada no último sábado, 30 de Julho, no Bairro da Boa Fé, Distrito Urbano da Estalagem, a Quadra Polidesportiva denominada Zezé Assis, em homenagem ao antigo internacional angolano, visa estimular os jovens e amantes do desporto a seguirem os passos desta lenda do basquetebol.

Na ocasião o Presidente do Clube Desportivo Escorpiões, Lúcio Assis, considerou o investimento, como uma boa iniciativa visando o fomento e massificação do desporto em Viana, para descoberta de novos talentos e ocupação dos tempos livres da Juventude.

Por sua vez, Manuel Bessa Rodrigues, fez saber que o dia 30 de Julho, marca um novo capitulo para o desporto em Viana e para os jovens em particular.

O responsável disse ainda, que esta homenagem a Zezé Assis, é merecida pelo seu contributo no desenvolvimento do desporto e na descoberta de novas estrelas do nosso basquetebol.

Com a inauguração deste recinto desportivo, o Município de Viana, ganha assim mais uma infra-estrutura que vem servir como reforço na massificação do desporto, bem como garantir a prática do basquetebol e de outras modalidades desportivas aos jovens.

De realçar, que José Assis, conhecido nas lides do desporto como Zezé Assis, foi um basquetebolista angolano. Um ‘pequeno’ atacante, que competiu por Angola nos AfroBaskets de 1981, 1985, 1987 e 1989, bem como no Campeonato Mundial da FIBA de 1986.

A nível de clubes, jogou pelo Leões de Luanda (Actual Sporting Clube de Luanda), ao lado do gigante angolano do basquetebol José Carlos Guimarães, tendo conquistado dois campeonatos nacionais, em 1982 e 1984.