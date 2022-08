Produção agrícola estabelece novo “recorde” no Rivungo

A produção agrícola no Município do Rivungo, Província do Cuando Cubango, superou as cifras do ano anterior, alcançando quase o dobro da colheita passada.

Os números preliminares da Administração Municipal apontam para mais de 650 toneladas de cereais, contra as 471,76 toneladas colhidas no período homólogo do ano transato.

Estas cifras foram alcançadas devido a investimentos e a aposta da Administração Municipal na agricultura familiar, através do Programa Integrado de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza, com a colaboração do Governo Provincial.



Nesta campanha agrícola foram cultivados mais de 350 hectares, na Sede Municipal, Chipundo e Luiana, por familiares e individuais, alguns dos quais afectos à cooperativa local dos Ex-militares, Rei Kaputungo.

O Administrador Municipal do Rivungo, Abílio Jornal Sasongo continua a defender a agricultura como a melhor forma de combater a fome e a pobreza.

A agricultura tem um papel importante no Município, ela é a base para a manutenção da economia local e responsável pelo aumento da segurança alimentar, sublinhou o Administrador Municipal.



Para a criação de riqueza, o governante defende que os jovens devem apostar no agronegócio, já que a agricultura é o sector que mais emprega em todo o mundo, aconselhou.