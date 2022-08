Eleições Gerais de 2022: João Lourenço garante que MPLA vai vencer as eleições apenas com os votos da JMPLA

O presidente João Lourenço, apelou esta segunda-feira, em Luanda, aos estudantes universitários de todo o país para que cada jovem mobilize, nos próximos dias, pelo menos oito cidadãos eleitores, fazendo alusão ao seu número no boletim de voto, para votarem no MPLA, no dia 24 de Agosto.

Mais de mil estudantes universitários, provenientes de todas as províncias e do exterior do país, iniciaram, nesta segunda-feira, em Luanda, uma jornada de reflexão político-social, sob o lema “Juventude universitária, unidos participemos nas Eleições Gerais de 2022”, uma acção integrada na 18ª edição do Campo Nacional de Férias dos Estudantes Universitários (CANFEU), uma iniciativa da JMPLA que contou com a abertura do candidato do partido ao cargo de Presidente da República nas Eleições Gerais de 24 de Agosto.

Na ocasião, João Lourenço, deu espaço aos jovens para resolver o desafio eleitoral, dizendo que a equipa principal, o MPLA não precisa de entrar em campo, que os juniores, a JMPLA vão resolver o problema, que e vencer as eleições.

Lourenço, ladeado por uma grande comitiva do seu partido, além de acreditar que pode “sair de cena e deixar os mais novos resolver o problema”, teve tempo para apelar aos jovens que o ouviam para apelarem ao voto para o MPLA e para o candidato número oito no boletim de voto.

Além de olhar apenas para questões eleitorais, o ainda presidente da república, destacou o papel dos jovens licenciados, que prosseguem a sua carreira académica na diáspora e que se afirmam num mundo cada vez mais global, bem como o propósito do CANFEU, que é, “indubitavelmente”, segundo Lourenço uma marca para a comunidade universitária de Angola”.

No acto, João Lourenço apresentou ainda a candidata a Vice-Presidente, Esperança Costa, momento que arrancou muitos aplausos de que se encontrava no campo Multiusos do Kilamba.