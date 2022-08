Eleições Gerais de 2022: João Lourenço garante no Bié que “alternância ao oito é o oito”

No acto de massas na província do Bié, o presidente do MPLA após apresentar as realizações feitas no seu mandato que, na sua opinião foi de apenas três anos, em função da pandemia ter amputado dois anos, disse que a alternativa ao oito é o oito. João Lourenço, avisou os seus mais directos opositores que a alternativa ao MPLA é o próprio MPLA.

Ao chamar o povo do Bié de heroico, o líder do MPLA, realçou os feitos da população da província mais ao centro do País e garantiu estar confiante na vitória, não por mero capricho, mas por entender que o partido no poder trabalhou para conquistar os votos dos eleitores.

Neste acto, João Lourenço, garantiu que na província do Bié o desenvolvimento é visível, fruto do trabalho feito durante o mandato que agora termina.

Depois de ter prometido a reabilitação da estrada Andulo/Mussende, que liga o Bié a província do Cuanza Sul, João Lourenço prometeu também a reposição do caminho de ferro e a construção da estrada paralela ao caminho de ferro para o transporte de pessoas e bens entre as províncias por onde passa o caminho de ferro de Benguela.

Por outro lado, o Presidente do MPLA deixou sérios avisos aos candidatos da oposição. Sem nunca referir nomes João Lourenço de Adalberto Costa Júnior, explicou que “há um candidato que já se está a dar por vencido.

Por este facto, o candidato do partido no poder, demonstrou a impossibilidade de haver alternância do poder em Angola, tendo sublinhado que a alternância ao MPLA é o próprio MPLA.

Entretanto, pela primeira vez, João Lourenço apelou ao voto para além da militância do MPLA, tendo referido que o partido fará acções de campanha porta-a-porta, para apelar ao voto no oito e explicar como se vota no oito.