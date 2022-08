Dwight Howard está sem clube e pode mudar de carreira

Dwight Howard ainda não encontrou equipa para disputar a próxima temporada da NBA e, assim, já elegeu uma alternativa para a carreira: WWE. O experiente poste participou de uma selectiva da organização de luta livre profissional, em Nashville.

O basquetebolista revelou que, a princípio, está pronto para entrar no mundo das lutas caso não apareça uma vaga na liga de basquete.

“Eu acho que isso está no meu futuro, pois amo luta livre e WWE, e assisto durante a minha vida inteira, afinal. Sempre pensei que, se tivesse a oportunidade de lutar, faria o meu melhor. Participaria, certamente, com todo o meu coração. Realmente espero, então, entrar no ringue um dia”, confidenciou o atleta de 36 anos, muito animado, em entrevista à reportagem da ESPN.

O veterano seria mais um caso, na verdade, da extensa tradição de atletas da liga de basquete que fez aparições na organização de luta livre. Os lendários Shaquille O’Neal, Karl Malone e Dennis Rodman, por exemplo, já participaram do espectáculo desportivo. O ídolo do Orlando Magic, no entanto, pode ser o primeiro “competidor regular”, não apenas um convidado especial.

Dwight Howard ainda está disponível no mercado da NBA, mas, ao que tudo indica, a sua carreira no WWE terá que esperar. Seu plano principal, por enquanto, é seguir nas quadras de basquetebol. O próprio atleta revelou ter recebido uma sondagem do Brooklyn Nets, que gerou “interesse mútuo”. O craque acredita, acima de tudo, ainda ter basquetebol de alto nível a mostrar na liga.

“Eu quero continuar a jogar na NBA, porque é a minha carreira desde muito jovem. Adoro basquetebol e, acima de tudo, ainda acredito que tenho ‘lenha para queimar’ por mais alguns anos. Então, definitivamente, é o que quero fazer. Eu quero seguir na liga mais algum tempo antes de fazer a transição para o maior negócio do mundo, a WWE”, concluiu o futuro integrante do Hall da Fama.