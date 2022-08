David Silva brilha em empate frente ao número 5º mundial e antigo campeão do Mundo

O melhor jogador de xadrez nacional, David Silva, obteve um resultado brilhante frente ao número 5º mundial, o Grande Mestre, Levon Aronian.

Apesar da derrota do colectivo nacional na primeira ronda das Olimpíadas de Xadrez, em Chennai, na Índia, os Estados Unidos fizeram valer o favoritismo ao vencer os três jogos, com triunfos de Leinier Domínguez, Wesley So e Sam Shankland, sobre Vanderson Dias, Sérgio Miguel, e Domingos Júnior.

Mas a esperança do xadrez nacional, David Silva, obteve um tremendo resultado do qual se pode e nos podemos orgulhar ao empatar com o número cinco mundial, frente ao Grande Mestre, mais alta distinção da modalidade, Levon Aronian, que também é um antigo campeão do Mundo.