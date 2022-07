Presidente do MPLA anuncia obras na estrada Mavinga-Rivungo

O presidente do MPLA e candidato a Presidente da República, anunciou, esta sexta-feira, na província do Cuando Cubango, a construção de uma estrada para ligar as localidades de Mavinga, na famosa localidade do Cuito Cuanavale ao Rivungo. João Lourenço, garantiu mesmo que estão criadas todas as condições financeiras e que as obras arrancam brevemente caso o MPLA vença as eleições em Agosto.

A apresentação do programa de governo e as linhas de força para o novo mandato do MPLA continua em alta pelo país. Esta sexta-feira, o Presidente do partido dos camaradas, que falava durante o acto político de massa, na província do Cuando Cubango, no âmbito da campanha eleitoral para as Eleições Gerais de 24 de Agosto, prometeu, “que as obras de construção e reabilitação de estradas inter-municipais nas antigas terras do fim do mundo vão arrancar nos primeiros dias do mandato”, caso o MPLA vença o pleito eleitoral de Agosto próximo.

O Presidente do MPLA, ao falar para os eleitores da actual terra do progresso, não fez apenas promessas. João Lourenço deixou mesmo seis razões para que os angolanos renovem a confiança no partido maioritário de Angola que está no poder desde 1975.

Em gesto de conclusão, João Lourenço, prometeu a execução de projectos de energia solar na província do Cuando Cubango, 17 dos quais, considerados independentes e ligados a energia limpa, a partir do sol, que serão produzidos por um consórcio, em que faz parte a empresa norte-americana Sal África.