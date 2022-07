Nutry aposta na sustentabilidade ambiental e num estilo de vida saudável

Com o reposicionamento da marca Nutry, a Refriango reforça a estratégia de responsabilidade social baseada na sustentabilidade ambiental e num estilo de vida saudável dos angolanos. Num encontro com jornalistas hoje, em Luanda, a empresa sublinhou uma vez mais que sustentabilidade não é uma tendência passageira, mas sim uma responsabilidade.

Com 15 anos de história, a marca de sumos Nutry continua a sua forte aposta no compromisso com o futuro da nutrição, das famílias, de Angola e do Planeta. Depois do rebranding e da criação de uma nova gama de packaging no ano passado, a marca continua a evolução do seu processo de reposicionamento #dizfruta focando-se, agora, no interior.

“O Melhor vem de dentro”, este é o mote da nova campanha que abre caminho para um tributo ao que de melhor existe na fruta e na nutrição, mas também o que melhor existe dentro de cada um de nós e dentro do nosso país. Uma nova fase na comunicação da marca, alicerçada em vectores estratégicos como a promoção de estilos de vida saudáveis, bem-estar nutricional, económico e ambiental, que constituem eixos de sustentabilidade centrais da marca e da tribo sustentável Nutry.

Para David Moisés, Gestor de Categoria de Sumos e Néctares da Refriango, “como Markeeter e gestor de uma categoria, sinto-me responsável por introduzir praticas mais sustentáveis dentro das estratégias criadas, principalmente quando falamos de uma marca com a notoriedade de Nutry. Sustentabilidade não é apenas mais uma ´tendência´ que as empresas ou marcas seguem cegamente.

Com o aumento dos problemas ambientais globalmente, a sociedade tornou-se mais responsável. E os nossos consumidores não fogem à regra, o que faz com que procurem marcas que que reflitam os seus valores. Sempre na óptica de olharmos para dentro, dentro de Angola, dos angolanos e das nossas embalagens”, referiu.

Neste sentido, em 2021 a Nutry, em parceria com a associação Ecoangola e a Embaixada do Reino Unido, implementou em Luanda o projecto Ya Tchi Yetu. A iniciativa promove a sustentabilidade do meio rural e a educação. Até ao momento, 100 pessoas, entre as quais 50 mulheres, receberam formação em permacultura, e na área digital, uma campanha nas redes sociais permitiu também a plantação de 95 plantas e árvores na capital.

Ya Tchi Yetu chegará em breve às escolas, com mensagens sobre os princípios da permacultura e com recipientes de lixo diferenciado, para promover a reciclagem.

“Quisemos mostrar a pessoas de comunidades desfavorecidas como usar, dentro das suas possibilidades, os recursos naturais que têm e como transformá-los em algo positivo para a comunidade”, comenta David Moisés. Esta acção, avança, “foi também uma demonstração de como dar passos concretos no âmbito do nosso compromisso de fomentar a sustentabilidade e a melhoria do bem-estar dos angolanos”.

A par do Ya Tchi Yetu, a Nutry tem outros projectos importantes. “Queremos forçar a conversa sobre sustentabilidade, sobre marcas que protegem os consumidores, marcas transparentes. Para tal, vamos convidar pessoas a visitarem a nossa fábrica para verem o que fazemos. Queremos mostrar aos nossos consumidores, da forma mais aberta e didáctica possível, como implementamos o nosso compromisso de sustentabilidade”, referiu o Gestor de Categoria de Sumos e Néctares da Refriango.

O mundo está em contínua transformação, mais consciente em termos de saúde e bem-estar. A Nutry acompanha esta tendência e desafia todos os consumidores a fazer o mesmo, para juntos garantirmos um futuro melhor.