Eleições Gerais de 2022: CASA-CE realiza actos de massa no Uíge e Luanda

A Convergência Ampla de Salvação de Angola-Coligação Eleitoral (CASA-CE) realiza neste sábado, 30, actos políticos de massa nas províncias do Uíge e de Luanda, no âmbito da campanha para as eleições gerais de 24 de Agosto.

Segundo o programa da coligação, no Uíge, o acto será orientado pelo candidato a presidente da República, Manuel Fernandes, enquanto, em Luanda estará a cargo do candidato a vice-presidente, Alexandre Sebastião André.

Nos dois actos, a CASA-CE vai apelar à paz, à harmonia e à tolerância antes, durante e após as eleições gerais de 24 de Agosto.

Com o lema “Casa, trabalho e salário justo”, na posição 5 do boletim de voto, a coligação concorre pela terceira vez a um pleito.



Integram a CASA-CE o Partido de Aliança Livre de Maioria Angolana (PALMA), Partido de Apoio para Democracia e Desenvolvimento de Angola – Aliança Patriótica (PADDA-AP), Partido Pacífico Angolano (PPA), Partido Nacional de Salvação de Angola (PNSA) e Partido Democrático para o Progresso de Aliança Nacional Angolana (PDP-ANA).

Na sua primeira participação em eleições gerais, a CASA-CE, criada a 03 de Abril de 2012, elegeu oito deputados para o Parlamento, enquanto em 2017 obteve 16 deputados, o correspondente a 9,45 por cento dos votos válidos.

Além da CASA-CE, concorrem ao pleito de 2022 sete partidos políticos, designadamente MPLA, UNITA, PRS, FNLA, APN, PHA e P-NJANGO.