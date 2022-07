Ex-braço-direito tenta afastar-se de Isabel dos Santos e quer colaborar com as autoridades angolanas

Leite da Silva pediu ao Presidente João Lourenço a separação do seu processo de Isabel dos Santos — e promete colaborar com as autoridades angolanas na descoberta da verdade.

Mário Leite da Silva tem “integral disponibilidade para prestar às autoridades judiciárias angolanas todos os esclarecimentos de que seja capaz” nos processos angolanos que têm Isabel dos Santos como arguida e visada, afirma numa carta enviada ao Presidente João Lourenço antes da morte de José Eduardo dos Santos e com data de 24 de Junho de 2022.

Numa longa carta de 51 páginas a que o Observador teve acesso, Leite da Silva tenta afastar-se de Isabel dos Santos, põe em perigo uma parte da narrativa da empresária no negócio da Galp e revela uma novidade: a filha de José Eduardo dos Santos utilizou uma empresa sua chamada Exem Energia Investimentos para reembolsar o financiamento que a Sonangol acordou com o seu marido para ter uma participação na Galp.