Eleições Gerais de 2022: UNITA refirma aposta na melhoria dos serviços sociais

A UNITA reafirmou, esta terça-feira, no Namibe, a aposta na melhoria dos serviços sociais dos angolanos, caso vença às eleições de 24 de Agosto.

A propósito, o candidato a vice-Presidente da República pela UNITA, Abel Chivukuvuku, que falava num acto de massas, apontou os sectores da educação, estradas, saúde, emprego, água, energia, entre outros, como as principais prioridades do partido para o bem-estar das famílias angolanas.

No quadro da melhoria das condições sociais das populações mais vulneráveis, está em execução, desde 2020, o programa Kwenda, com a componente transferências sociais no valor de 8 mil 500 kwanzas mês, bem como o programa de combate à pobreza.

O OGE 2022, cujo valor é de Kz 14.785.200.965.825,00, reserva para o sector social com uma participação de 38,1 por cento do total da despesa fiscal primária. Para a vertente da saúde a despesa é de 305,8 mil milhões de kwanzas.

Abel Chivukuvuku disse que a UNITA está firme e aposta no governo inclusivo, criando bases de desenvolvimento para o bem-estar de todos os angolanos.

Durante a sua intervenção, o político aproveitou para sensibilizar à população a dar o voto de confiança na seu partido.

A província do Namibe conta com uma população votante de 264.711, correspondendo a 1,8% do total dos eleitores angolanos.

Nas eleições de gerais de 24 de Agosto deste ano, as quintas da história de Angola, o processo conta com a participação de sete partidos e uma coligação de partidos políticos, nomeadamente MPLA, UNITA, PRS, CASA-CE, FNLA, PHA, P-NJANGO e APN.

As eleições em Angola ocorrem a cada cinco e elegem o Presidente da República, o Vice-Presidente e os deputados à Assembleia Nacional.

Mais de 14 milhões de angolanos estão habilitados a votar nestas eleições, incluindo, pela primeira vez, 22 mil 560 cidadãos residentes no estrangeiro.