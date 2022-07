Eleições Gerais de 2022: UNITA apresenta programa de governo no Huambo

A UNITA apresentou esta quinta-feira, no Huambo, o seu programa de governo para o quinquénio 2022/2027, caso vença as eleições de 24 de Agosto próximo.

Com foco na instauração de um governo inclusivo e participativo, o documento foi apresentado durante um acto político, no pavilhão da cidade Baixa, orientado pelo cabeça-de-lista e candidato do partido a Presidente da República, Adalberto Costa Júnior.

O programa perspectiva uma acentuada reforma do Estado e elege, entre as prioridades, o combate à pobreza e o fomento da habitação, prometendo ainda investimentos na educação e na saúde, com o aumento gradual das dotações do Orçamento Geral do Estado (OGE) nos dois sectores.

A universalização do acesso à saúde, a construção de um posto de saúde por mil habitantes e a erradicação da malária, constam igualmente do programa apresentado por Adalberto Costa Júnior.

No capítulo económico, realça as medidas de desenvolvimento sustentável, através de uma política fiscal e da estabilização económica, infra-estruturas, desenvolvimento rural e urbano, transportes, telecomunicações, energia e águas, agricultura, pecuária, indústria, comércio, turismo e emprego.

Refere também propostas nos domínios da cultura, família, igualdade de género e criança, juventude e desportos e inserção social para os antigos combatentes.

Nas eleições de 2017, a UNITA elegeu dois deputados, dos cinco possíveis, pelo círculo provincial do Huambo, ao obter 213 mil 860 votos, equivalentes a 35,79 por cento, e para o pleito de 24 de Agosto próximo a província tem um milhão 103 mil e 828 eleitores registados, mil e 15 assembleias e mil 973 mesas de voto.

Concorrem às eleições, além da UNITA, o MPLA, PRS, FNLA, PHA, APN, P-NJANGO e a CASA-CE.