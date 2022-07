Eleições Gerais de 2022: P-NJANGO defende financiamento de famílias para negócios

O Partido Nacionalista para a Justiça em Angola (P-NJANGO) pretende adoptar uma modalidade de financiamento às famílias carenciadas, para torná-las auto-sustentáveis por via de negócios, a fim de ajudar a fortalecer a economia nacional.

No seu tempo de antena na Rádio Nacional de Angola (RNA), o P-NJANGO, liderado por Eduardo Chingunji, disse também que vai promover mais negócios em todos os sectores da economia, para, com o trabalho, os cidadãos produzirem riquezas para o país.

Sete partidos políticos, nomeadamente MPLA, UNITA, PRS, P-NJANGO, FNLA, PHA e APN e a coligação de partidos políticos CASA-CE disputam o pleito de Agosto.

As eleições deste ano, que terão, pela primeira vez, a participação dos angolanos na diáspora, são as quintas da história de Angola, estando habilitados a votar 14 milhões 399 mil eleitores, 22 mil 560 dos quais no estrangeiro.