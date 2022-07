Eleições Gerais de 2022: OMA quer mais envolvimento das mulheres

A secretária da OMA no Cunene, Lúcia Sincopela, exortou, esta terça-feira, as mulheres a desempenharem o seu papel na consciencialização das famílias, em prol da participação activa nas eleições gerais de 24 de Agosto.

A dirigente fez o apelo durante um encontro com líderes de diferentes organizações religiosas sedeadas em Ondjiva, província do Cunene, de modo a incentivá-las a participar na moralização das famílias.

Disse que a classe feminina desempenha um papel preponderante na transmissão dos valores éticos, morais e patrióticos junto das famílias e comunidades, sustentando que a mulher religiosa assume um lugar de destaque na vida espiritual, social e cultural do país, enquanto depositária da vida.

“A mulher desempenha um papel fundamental no processo de educação e transmissão de valores, para que a família possa participar de forma consciente no exercício do voto”, exortou.

Lúcia Sincopela afirmou que o desafio das eleições gerais requer dos diferentes segmentos sociais uma inteiração permanente para que o processo decorra num clima de paz e concórdia.

“O país realiza as quintas eleições gerais, daí a necessidade de instruir as famílias e fiéis sobre a sua participação ordeira no exercício de voto, rumo ao desenvolvimento da democracia”, argumentou.

Dados da Comissão Provincial Eleitoral (CPE) indicam que a província do Cunene possui 430 mil e 899 eleitores e criadas 644 assembleias de voto e 925 mesas de voto.

Para as eleições de 24 de Agosto estão registados 14,399 milhões de eleitores, dos quais 22.560 na diáspora, distribuídos por 12 países.

Sete partidos políticos e uma coligação de partidos concorrem ao sufrágio de 2022.

Este será o quinto sufrágio em Angola, depois dos de 1992, 2008, 2012 e 2017, todos ganhos pelo MPLA.