Benguela: Cinco mortos e 19 feridos num acidente de aviação

Cinco pessoas morreram,esta quarta-feira, 27, e outras 19 ficaram feridas no município do Chongoroi, na província de Benguela, na Estrada Nacional 105, após a colisão entre um mini autocarro de passageiros e um camião que transportava mercadorias.

Segundo apurou o Portal de Angola, o mini autocarro era proveniente de Benguela, enquanto o camião saia da cidade do Lubango, província da Huíla. De acordo com o corpo de bombeiros chamados ao local do sinistro, a maioria dos feridos encontra-se em estado crítico, o que deixa antever que o número de vítimas mortais possa aumentar.

Joaquim Cipriano, director-geral do Hospital Municipal do Chongoroi, disse à Rádio Nacional de Angola que os feridos receberamm tratamento, mas os críticos, na sua maioria, serão evacuados para os cuidados intensivos do Hospital Geral de Benguela face às gravidades que apresentam.

As idades dos cidadãos mortos no acidente desta quarta-feira não foram precisadas pelos bombeiros, mas a fonte assegura serem todos maiores de idade.