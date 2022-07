Lunda-Norte: SIC detém cidadãos em posse de 10 armas de fogo

O Serviço de Investigação Criminal (SIC) deteve, sábado, 23, no município do Chitato, dois cidadãos com idades entre 50 e 53 anos, implicados em posse ilegal de dez armas de fogo do tipo AKM.

A detenção ocorreu mediante o trabalho de inteligência Criminal, que permitiu descortinar a existência destes meios letais em posse de uma empresa de segurança, sem as respectivas licenças de detenção e uso destes meios letais.

Foram detidos dois responsáveis da referida empresa, entre estes o director Operativo e o Supervisor geral da empresa.

Refira-se que os detidos aguardam pela sua apresentação ao Ministério Público, visando legalizar a situação carcerária.