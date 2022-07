Mudança de Ronaldo para o Atlético de Madrid é complexa mas não impossível

Apesar de difícil, a possibilidade de Cristiano Ronaldo se mudar para o Atlético de Madrid continua em aberto, segundo o jornal “Marca”.

Tida como “inviável” por fontes do Atlético de Madrid, a contratação de Cristiano Ronaldo ainda não estará totalmente descartada pelo clube madrileno, com o jogador português a não excluir o cenário.

Segundo o jornal “Marca”, o Atlético é uma das poucas portas abertas que permitem a CR7 disputar a Liga dos Campeões na próxima época, um desejo assumido pelo avançado do Manchester United, clube que falhou o apuramento para a liga milionária em 2022/2023.

Essa vontade pode ser decisiva para a concretização de um negócio complexo. As contas do Atlético de Madrid quase “proíbem” o clube de sonhar com Ronaldo, mas a possibilidade de o português aceitar baixar o seu salário, a vontade do treinador, Diego Simeone, contar com ele, e a saída de alguns jogadores nos madrilenos podem ajudar a encaixar a transferência no orçamento disponível.

O impacto comercial que a chegada de um atleta com a visibilidade de Cristiano Ronaldo teria na vida do clube da capital espanhola também foi ponderado, assim como os eventuais anticorpos criados nos adeptos colchoneros pela forte rivalidade alimentada nos tempos em que o português jogou no rival Real Madrid, que podem revelar-se um entrave.

Com o futuro em aberto, Cristiano Ronaldo continua a treinar-se sozinho, depois de não ter seguido com o restante plantel para a digressão de pré-temporada, na Tailândia e Austrália, por motivos pessoais.

A Direção e o treinador do Manchester United, Erik ten Hag, continuam a insistir na ideia de que contam com o internacional português para a próxima época.

Ainda assim, segundo escreve o “Daily Mail”, Ronaldo deve falhar a estreia dos red devils na Premier League, frente ao Brighton, daqui a duas semanas, precisamente por não ter incorporado os trabalhos de preparação da nova temporada juntamente com o restante plantel.