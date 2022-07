Moçambique: Detido pai que pretendia vender três filhos albinos

A Polícia da República de Moçambique, na província central de Tete, deteve um pai que pretendia vender os seus três filhos albinos para que seus corpos fossem alegadamente usados em rituais satânicos.

Foram igualmente detidos dois intermediários e um tio das crianças, que as mantinha em cativeiro.

“As detenções ocorreram na sexta-feira e sábado, após a Polícia receber uma denúncia anónima sobre as negociações e tivemos que resgatar as crianças do cativeiro”, de onde seriam entregues ao comprador, disse à VOA Feliciano de Camara, porta-voz da Polícia em Tete.

Nalgumas comunidades de países da África austral, os albinos são alvo de ataques, por se acreditar que partes do seu corpo podem ser usadas em rituais de feitiçaria que geram boa sorte e saúde.