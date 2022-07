ZAPx: O Poder das Ideias Criativas

Preocupada com a formação contínua in job, a Direcção da ZAP tem realizado actividades de capacitação dos quadros da empresa. Este mês, os colaboradores ZAP participaram em mais uma iniciativa interna, o ZAPx, durante a qual discutiram “O poder das ideias criativas”.

A actividade faz parte de uma estratégia de formação dos colaboradores alicerçada na potencialização a dinamização de inteligência colectiva, no que diz respeito à partilha de informação, desenvolvimento, e conhecimento, através da promoção de diálogo e partilha de experiências seja com oradores externos e ou internos.

Durante a palestra, os oradores e participantes debateram o conceito de “ideia criativa” e o seu poder no sucesso das equipas e das grandes empresas.

O coach e escritor Marco Victor foi um dos prelectores convidados, Visivelmente surpreendido pelo nível da discussão, considerou que a iniciativa é um exemplo para outras empresas, como forma de estimular a criatividade das equipas. “Vejo as empresas angolanas a cuidarem e a apostarem mais no recurso humano, o que é muito bom, porque significa que estão a incentivar o desenvolvimento dos profissionais, e nós estaremos sempre disponíveis para fazer a nossa parte”, comentou.

Já a prelectora Vanessa Berenguel, que começou a trabalhar na ZAP como Chefe de Departamento e actualmente é a Directora de Marketing da empresa, salientou o interesse dos colaboradores pelo ZAPx. “Foi bom perceber que os nossos colegas têm muita curiosidade sobre o tema e que também têm algumas crenças limitadoras. Enquanto líderes, é nossa responsabilidade ajudar a quebrar essas crenças limitadoras e estimular os nossos colaboradores a serem activos, sem limitações, quando se fala de criar ideias que que ajudem no crescimento e desenvolvimento das equipas e da empresa”.

Durante a sua intervenção, Vanessa Berenguel apresentou a história por de trás do Kimbito, Actualmente um personagem de sucesso do canal ZAP Viva. Kimbito, representa o resultado de várias ideias discutidas pela equipa de Marketing para o lançamento de uma campanha com objectivo comercial. A equipa foi responsável desde a nomeação da personagem, a construção do perfil, a escolha do figurino entre outros critérios que o tornaram numa referência no entretenimento infantil, e muito acarinhado pelas crianças e pelas famílias angolanas. Certamente uma história de sucesso vindo de uma ideia criativa.

Com este tipo de iniciativas, a Direcção da empresa pretende agregar valor profissional e pedagógico. Como comentou a Directora de Recursos Humanos da ZAP, Patrícia Bastos, “esta actividade tem carácter pedagógico e já acontece neste formato em outras realidades, com resultados positivos”. “O que nós fizemos foi adaptar ao nosso contexto, e já sentimos da parte dos nossos funcionários um feedback positivo”, assegurou.