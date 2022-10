Até 2030, São Tomé e Príncipe prevê implementar uma série de projectos de energia sustentável com o financiamento de parceiros internacionais. Este compromisso foi assumido à margem dos dois dias da primeira conferência internacional sobre a energia sustentável que terminou esta quinta-feira na cidade de São Tomé. O país vai inaugurar ainda este ano a sua primeira central fotovoltaica com a capacidade de mais de dois megawatts pico para suprir a actual dependência da energia fóssil.

A primeira aposta desta transição energética passa pela inauguração para breve, ainda este ano, da primeira central fotovoltaica com a capacidade de mais de dois megawatts pico de energia, segundo Gabriel Maquengo da direcção dos recursos naturais. “Não há nenhum contratempo. Está a seguir tudo segundo o cronograma previsto”, assegurou o responsável indicando por outro lado que o país está também “bastante avançado” nos estudos para a viabilização da produção de energia através das ondas do mar.

Paralelamente, ao referir que o gasóleo representa “aproximadamente 90% da fonte de produção” de energia, o Presidente da Republica lamentou que a parte hoje reservada à energia renovável no país ainda seja bastante diminuta e que os projectos não sejam concretizáveis o quanto se deseja. Para Carlos Vila Nova “é absolutamente urgente inverter esta tendência sob pena de comprometer o nosso desenvolvimento e aumentar ainda mais o fosso entre o arcaísmo de hoje e a modernidade a que todos aspiramos”.

No âmbito da conferência, para além de recomendações, vários contratos vários foram assinados para a implementação de energia renovável e sustentável, segundo Osvaldo Abreu, Ministro dos recursos naturais. “Até este momento, há cinco contratos assinados com entidades privadas para a implementação de projectos de produção de 55 megawatts de energia fotovoltaica, 10 de biomassa, 1.5 de energia oceânica”, mas nenhum deles foi concretizado até ao momento, de acordo com o responsável governamental.

Por esta ocasião, o Ministro dos recursos naturais recordou ainda que para produzir os 20 megawatts de energia necessários para o país a Empresa de Água e Electricidade (Emae) gasta cerca de 90 mil litros de gasóleo por dia, num total de cerca de 30 milhões de dólares mensais, sem contar 4 milhões de dólares anuais para garantir a manutenção dos geradores.