Efectivos da Polícia Nacional de Angola (PNA), em Benguela, em parceria com a Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguro “ARSEG” procederam, recentemente, ao acto de abertura da campanha de prevenção e lançamento de lonas publicitárias, com informações relativas a segurança rodoviária.

O acto decorreu no bairro da Damba Maria (km 27), no parque de estacionamento do Estádio Nacional da Ombaka e foi presidido pelo Coordenador do Secretariado do Conselho Provincial de Viação e Ordenamento do Trânsito (CEPVOT), Superintendente-chefe, António N’guissi, em representação do Coordenador da Comissão Executiva do referido conselho, Comandante Provincial da PNA em Benguela, Comissário, Aristófanes dos Santos, ladeado pelo PCA da ARSEG, Hermes Serrão.



Na ocasião, António Ngussi, louvou a iniciativa e assegurou que a referida campanha promoverá acções de sensibilização junto da população, referentes a importância da obediência às regras do Código de Estrada, bem como da adesão ao seguro automóvel, para prevenção e protecção dos cidadãos, diante de eventuais sinistros, ocorridos na via pública.

Por sua vez, o Presidente do Conselho Administrativo da Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguro afirmou que, a acção consiste na materialização de um protocolo de cooperação entre as duas instituições e prevê campanhas de advertência, relativamente a importância do seguro automóvel de responsabilidade civil, que tem como finalidade, proteger o cidadão de eventuais sinistros, durante a sua condução.

Refira-se que fizeram parte do acto, membros dos conselhos consultivos da Delegação do MININT e da PNA de Benguela, autoridades eclesiásticas, o Director Provincial do INEA e distintos convidados.