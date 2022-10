Um cidadão de 47 anos de idade foi detido hoje, pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC), pelo crime de furto de um dístico da Comissão Nacional Eleitoral (CNE), numa das assembleias de votos.

A informação foi dada à ANGOP, pelo chefe de Comunicação Institucional e Imprensa do SIC em Malanje, Inspector-chefe Augusto Barros André, tendo realçado que após o cometimento do crime o indivíduo meteu-se em fuga, mas veio a ser encontrado mais tarde por efectivos do órgão no município.

Acrescentou que o referido dístico foi já recuperado e retornado a assembleia de voto, enquanto o visado será responsabilizado criminalmente pelo Ministério Público.



Entretanto, o responsável apelou a população no sentido de evitar práticas do género e denunciar sempre os actos criminosos.