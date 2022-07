Receita bruta do petróleo atinge USD 10, 12 mil milhões

A receita bruta com a exportação de petróleo atingiu os 10 122,0 milhões de dólares norte-americanos, nos primeiros três meses deste ano, com a exportação de 98,4 milhões de barris.

De acordo com dados preliminares publicados pelo Banco Nacional de Angola (BNA), a que ANGOP teve acesso, os volumes de petróleo foram exportados ao preço de 102,9 dólares norte americanos, com o principal destino a China, com um volume monetário na ordem dos USD 6 412,6 milhões.

Se comparado com o período homologo, observa-se um incremento de mais de quatro biliões de dólares. No primeiro trimestre de 2021, as receita foi de 6 080,3 milhões de dólares, com a exportação de 98,6 milhões de barris de crude ao preço de 61,7 dólares/barril.

Entre outros destinos, depois da China no top, segue a Índia, com volumes cifrados em USD 954,0 milhões, a França com USD 561,3 milhões, a Tailândia com USD 330,2 milhões, o Chile com USD 281,6 milhões, Itália com 279,1, milhões, entre outros destinos do crude de Angola.

Em 2021, a receita bruta com a exportação de petróleo fixou-se em 27 859, 9 milhões de dólares, com a exportação de 394, 0 milhões de barris ao preço médio de USD 70,7 por barril.

Do valor total das receita bruta de 2021, Angola ficou apenas com um terço, cerca de USD 10,3 mil milhões, revertidos em impostos pagos ao Estado, por via das exportações das operadoras, mais os 290 mil barris que o país tem direito.

O restante do montante foi exportado pelas petrolíferas que operam no país.

Quanto ao gás, foram registadas receitas brutas de USD 1 746,1 milhões, com a exportação de 10,954,1 mil barris ao preço de USD 159,5.

No primeiro trimestre de 2021, o volume exportado de gás foi 9 246,4 mil barris ao preço de USD 50,6, com receita bruta de USD 468,1 milhões.