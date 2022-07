Vice-presidente cubano homenageia José Eduardo dos Santos

O Vice-presidente cubano, Salvador Valdês Mesa, expressou, terça-feira, os sentimentos de pesar pelo falecimento do antigo Presidente de Angola, José Eduardo dos Santos.

No livro de condolências aberto na representação diplomática angolana em Cuba, referiu que José Eduardo dos Santos “era um amigo sincero de Cuba, de Fidel e Raúl Castro”.

Salientou ainda que deu uma contribuição significativa para o fortalecimento das relações de amizade, cooperação e solidariedade entre os dois países.

As qualidades do ex-Presidente angolano foram ainda enaltecidas pelos vice-ministros das Forças Armadas Revolucionarias de Cuba e das Relações Exteriores, Roberto Sotolongo e Elio Perdomo, respectivamente.

Com o mesmo fim, mais de uma centena de embaixadores e representantes diplomáticos acreditados na capital cubana e outras individualidades prestaram homenagem ao ex-presidente.

Na passada sexta-feira, num twitter, o Presidente cubano lamentou a morte do Ex-mandatário angolano e decretou um dia de luto nacional.

No Kenya, a ministra dos Negócios Estrangeiros, Raychelle Omamo, e os embaixadores acreditados neste país renderam igualmente homenagem ao ex-Presidente da República de Angola.

O Corpo Diplomático destacou os grandes feitos do ex-Presidente, José Eduardo dos Santos, que “será recordado para sempre como um grande estadista, promotor da paz e da reconciliação”.

Nesta mesma cidade, a Subsecretária Geral da ONU e directora Executiva do UN-HABITAT, Maimunah Mohd Sharif, referiu que durante a liderança do antigo Presidente, José Eduardo dos Santos, Angola tornou-se num importante parceiro regional e internacional e grande defensor do multilateralismo.

Já na República da Coreia, o director geral para os Assuntos Africanos e do Médio Oriente do ministério dos Negócios Estrangeiros, Jang Hyun Kim, destacou o seu papel na pacificação do país.

Salientou também o seu empenho na materialização de uma transição pacífica.

Em Moçambique, o secretário-geral da FRELIMO, Roque Silva, expressou a solidariedade para com o povo angolano.

Considerou a perda irreparável não só para o povo angolano ou o MPLA e o seu Governo, mas também para Moçambique, o continente Africano e o Mundo no geral.

Roque Silva recordou ainda os laços históricos que unem os povos angolano e moçambicano, desde a luta de libertação nacional.

José Eduardo dos Santos faleceu a 8 de Julho, em Barcelona, Espanha, onde se encontrava em tratamento.